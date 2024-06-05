Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Almanya ile çeyrek finalde
Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Almanya ile çeyrek finalde karşılaşacak. Milli takım, grup maçlarında üstün performans sergileyerek çeyrek finale yükseldi. Yarı finale çıkma mücadelesi TSİ 12.30'da başlayacak.
Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonada C Grubu'nda 3'te 3 yapan milliler, çeyrek finalde D Grubu ikincisi Almanya ile eşleşti.
Türkiye ile Almanya arasındaki yarı finale yükselme mücadelesi, TSİ 12.30'da başlayacak.
Ampute Futbol Milli Takımı, grupta İsrail'i 6-0, Azerbaycan'ı 12-1, İrlanda'yı ise 5-0 mağlup etti.
Avrupa şampiyonalarında 2017 ve 2021'de kupayı kazanan ay-yıldızlı ekip, üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.