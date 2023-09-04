Türkiye, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yenerek şampiyon oldu

Düzce Belediyesi, Türkiye'nin 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yenerek şampiyon olduğu maçı binlerce kişiye dev ekranda yayınladı. Düzceliler, heyecanlı anlarla Türkiye'ye destek verdi ve şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yenerek şampiyon olan Türkiye'nin maçı Düzce'de dev ekranda binlerce kişi takip etti.

Düzce Belediyesi, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkan Türkiye'nin mücadelesini şehrin 2 farklı noktadında dev ekranda yayınladı. Bahçeşehir Yeşilvadi'de yapılan gösterime binlerce kişi katılım sağladı. Heyecanlı anlarla Türkiye'ye destek veren binlerce Düzceli, son sette Türkiye sloganları ile mücadeleyi takip etti. Son sette Melissa Vargas'ın aldığı her sayıda yerinde duramayan Düzceliler, son sayı ile birlikte coşkuyu tavana çıkartarak şampiyonluğu doyasıya kutladı. - DÜZCE