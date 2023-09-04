Türkiye, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu
Antalya'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçını dev ekrandan izleyenler, Türkiye'nin Avrupa şampiyonu olmasını coşkuyla kutladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Antalya'da, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçını dev ekrandan izleyenler, Türkiye'nin Avrupa şampiyonu olmasını coşkuyla kutladı.
2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu. Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez final oynayan Filenin Sultanları, 2019'daki finalde 3-2 kaybettiği Sırbistan'ı bu kez aynı skorla yenmeyi başardı. Türkiye - Sırbistan maçını Antalya'da Karaalioğlu Parkı'na kurulan dev ekrandan izleyenler, galibiyet sonrası büyük coşku yaşadı. Karşılaşmayı izleyenler, bayrak sallayıp, oyun havası eşliğinde şampiyonluğu kutladı.