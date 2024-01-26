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Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Finale Yükseldi

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Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek 2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1'inci Raunt Elemesi'nde finale yükseldi. Namağlup finale çıkan milliler, yarın Sırbistan ile karşılaşacak.

Yunanistan : 3-0

SALON: TVF Beştepe

TÜRKİYE: Dilay, Liza, Nisan Eroğuz, Defne Başyolcu, Eylül, Begüm (İlayda Naz, Beren, Bianka İlayda, Bilge, Nisan Barut)

YUNANİSTAN: Priniotaki, Dimitriou, Zafeiriou, Nanou, Karagianni, Tikmanidou (Bitsaktsi, Drempela, Katsali, Zeimpeki, Dagre, Margaritopoulou)

SETLER: 25-13, 25-13, 25-14

SÜRE: 58 dakika

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1'inci Raunt Elemesi'nde finale yükseldi.

Milliler, yarı finalde 25-13, 25-13 ve 25-14'lük setlerle Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Namağlup finale yükselen Ay-yıldızlılar, yarın saat 19.00'da Sırbistan ile karşılaşacak.

2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1'inci Raunt Elemesi'nde şampiyon olan ülke, Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde edecek.

Öte yandan, Yunanistan karşılaşmasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.

Bugün oynanan diğer yarı final mücadelesinde Sırbistan, Romanya'yı 25-17, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Turnuvada yarının programı şöyle:

15.00 Kosova - Karadağ (5'incilik - 6'ncılık maçı)

17.30 Romanya - Yunanistan (3'üncülük maçı)

20.00 Türkiye - Sırbistan (Final maçı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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