Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Bulgaristan'da gerçekleştirilen Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda 3. Klasman A Grubu'nda ikinci olarak başarı elde etti. Takım, gruptaki maçlarında Tayland ve Belçika'yı yenmeyi başardı ancak Bulgaristan ve Tayvan'a kaybederek finalde Bosna Hersek'i 16-1'lik skorla mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, başkent Sofya'daki organizasyonun ilk karşılaşmasında Tayland'ı 10-1, ikinci maçında Belçika'yı 3-2 yendi.

Üçüncü karşılaşmasında ev sahibi Bulgaristan'a 6-1 yenilen milliler, dördüncü maçında Tayvan'a 5-4 kaybetti.

Finalde Bosna Hersek ile mücadelesinden 16-1 galip ayrılan Türkiye, organizasyonu ikinci tamamladı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
