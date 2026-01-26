Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman
Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Bulgaristan'da gerçekleştirilen Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda 3. Klasman A Grubu'nda ikinci olarak başarı elde etti. Takım, gruptaki maçlarında Tayland ve Belçika'yı yenmeyi başardı ancak Bulgaristan ve Tayvan'a kaybederek finalde Bosna Hersek'i 16-1'lik skorla mağlup etti.
Ay-yıldızlılar, başkent Sofya'daki organizasyonun ilk karşılaşmasında Tayland'ı 10-1, ikinci maçında Belçika'yı 3-2 yendi.
Üçüncü karşılaşmasında ev sahibi Bulgaristan'a 6-1 yenilen milliler, dördüncü maçında Tayvan'a 5-4 kaybetti.
Finalde Bosna Hersek ile mücadelesinden 16-1 galip ayrılan Türkiye, organizasyonu ikinci tamamladı.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor