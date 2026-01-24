Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman
Bulgaristan'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Türkiye, Tayvan ile oynadığı 4. maçta 5-4'lik skorla mağlup oldu. Milli takım, son maçında Bosna Hersek ile karşılaşacak.
Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçında Türkiye, Tayvan'a 5-4 mağlup oldu.
Başkent Sofya'daki organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlı takım, 4. maçında Tayvan ile karşılaştı.
Kış Sporları Sarayı'nda oynanan müsabakada milli takım, Tayvan'a 5-4 yenildi.
Türkiye, şampiyonadaki son maçını yarın Bosna Hersek ile yapacak.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor