Haberler

Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Türkiye, Tayvan ile oynadığı 4. maçta 5-4'lik skorla mağlup oldu. Milli takım, son maçında Bosna Hersek ile karşılaşacak.

Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçında Türkiye, Tayvan'a 5-4 mağlup oldu.

Başkent Sofya'daki organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlı takım, 4. maçında Tayvan ile karşılaştı.

Kış Sporları Sarayı'nda oynanan müsabakada milli takım, Tayvan'a 5-4 yenildi.

Türkiye, şampiyonadaki son maçını yarın Bosna Hersek ile yapacak.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RAMS Başakşehir'den Kayseri'de sükseli galibiyet

Üst üste dördüncü galibiyet! Bu takımı durdurabilene aşk olsun
Adama Traore West Ham yolcusu

Adama Traore imzayı atıyor
Fenerbahçe orta saha transferinde sağ gösterip sol vuruyor

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuruyor
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi
RAMS Başakşehir'den Kayseri'de sükseli galibiyet

Üst üste dördüncü galibiyet! Bu takımı durdurabilene aşk olsun
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
Pep Guardiola: Galatasaray maçında oynayamayacak

Pep Guardiola: Galatasaray maçında oynayamayacak