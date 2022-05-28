Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Bursa'da başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Bursa'da başladı

AA - Mustafa Yılmaz - Spor
 - Güncelleme:
Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Bursa'da başladı

Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası ve Olimpik Deneme Yarışları, Bursa'da başladı.

Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası ve Olimpik Deneme Yarışları, Bursa'da başladı.

Bursa Atıcılar Pisti'ndeki yarışların ilk gününde, tüm branşlarda müsabakalar yapıldı.

Bazı branşlarda rekorların da kırıldığı ancak rüzgarın şiddetli esmesi nedeniyle geçersiz sayıldığı yarışlar, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Ayrıca olimpik deneme yarışlarında sporcular daha iyi dereceler elde etmek için ter döküyor.

Yarın sona erecek müsabakalar sonunda, 16-17 Temmuz'da Denizli'de düzenlenecek 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takım da belirlenecek.

AA / Mustafa Yılmaz - Spor

Atletizm Türkiye Bursa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title