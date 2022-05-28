Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Bursa'da başladı - Haberler

Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası ve Olimpik Deneme Yarışları, Bursa'da başladı.

Bursa Atıcılar Pisti'ndeki yarışların ilk gününde, tüm branşlarda müsabakalar yapıldı.

Bazı branşlarda rekorların da kırıldığı ancak rüzgarın şiddetli esmesi nedeniyle geçersiz sayıldığı yarışlar, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Ayrıca olimpik deneme yarışlarında sporcular daha iyi dereceler elde etmek için ter döküyor.

Yarın sona erecek müsabakalar sonunda, 16-17 Temmuz'da Denizli'de düzenlenecek 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takım da belirlenecek.