Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde mücadele edecek
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Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Slovenya'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde mücadele edecek. Milli takım, Hırvatistan, Almanya ve Slovenya ile grup aşamasında karşılaşacak.
Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Slovenya'da 23-29 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) mücadele edecek.
Maribor kentindeki organizasyonda B Grubu'nda yer alan milli takım, grup aşamasında Hırvatistan, Almanya ve Slovenya ile karşılaşacak.
Gruplarında ilk sırada yer alan takımlar adlarını yarı finale yazdıracak. A Grubu'nun birincisi B Grubu'nun ikincisiyle, B Grubu'nu ilk sırada bitiren ülke de A Grubu'nun ikincisiyle eşleşecek.
Millilerin maç programı şu şekilde:
24 Temmuz Pazartesi:
13.00 Hırvatistan-Türkiye
25 Temmuz Salı:
10.30 Almanya-Türkiye
26 Temmuz Çarşamba:
16.30 Türkiye-Slovenya
Milli Takım kadrosunda şu sporcular yer alacak:
Pasörler: Sıla Saraçbaş, Defne Devrim
Pasör Çaprazları: Duru Türknas, Yağmur Aydın
Smaçörler: Defne Kandemir, Sahra Can, Buse Atalay, Eylül Boztepe
Orta Oyuncular: Nisan Barut, Ece Şenyapıcı, Betül Karaoğlan
Libero: Elif Nur Hürriyet