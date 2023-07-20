Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde mücadele edecek

Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Slovenya'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde mücadele edecek. Milli takım, Hırvatistan, Almanya ve Slovenya ile grup aşamasında karşılaşacak.