Türkiye 19 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda Faroe Adaları'na mağlup oldu

Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında Faroe Adaları'na 40-22 yenildi. İlk maçında da İspanya'ya mağlup olan milli takım, son maçını Bulgaristan ile oynayacak.