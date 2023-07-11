Türkiye 19 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda Faroe Adaları'na mağlup oldu
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Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında Faroe Adaları'na 40-22 yenildi. İlk maçında da İspanya'ya mağlup olan milli takım, son maçını Bulgaristan ile oynayacak.
19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda ikinci maçında Faroe Adaları'na 40-22 yenildi.
Litvanya'nın Klaipeda şehrinde düzenlenen şampiyonada milli takım, gruptaki ikinci maçında Faroe Adaları'yla karşılaştı. İlk yarıyı 21-11 geride tamamlayan Türkiye, maçı da 40-22 kaybetti.
İlk maçında da İspanya'ya 41-21 yenilen ay-yıldızlı ekip, grubundaki son maçını 13 Temmuz Perşembe günü Bulgaristan'la oynayacak.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor