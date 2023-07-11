Türkiye 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Sırbistan'a 3-2 yenildi

Voleybolda Bulgaristan'da düzenlenen 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Sofya'da devam eden şampiyonada milli takımın Sırbistan'a 22-25, 26-24, 16-25, 25-19 ve 15-8'lik setlerle 3-2 kaybettiği belirtildi. Grubunu 4 puanla tamamlayarak adını yarı finale yazdıran millilerin rakibi, yarın oynanacak maçlardan sonra belli olacak.