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Türkiye 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Sırbistan'a 3-2 yenildi

Spor Haberleri

Voleybolda Bulgaristan'da düzenlenen 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Sofya'da devam eden şampiyonada milli takımın Sırbistan'a 22-25, 26-24, 16-25, 25-19 ve 15-8'lik setlerle 3-2 kaybettiği belirtildi. Grubunu 4 puanla tamamlayarak adını yarı finale yazdıran millilerin rakibi, yarın oynanacak maçlardan sonra belli olacak.

Voleybolda Bulgaristan'da düzenlenen 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Sofya'da devam eden şampiyonada milli takımın Sırbistan'a 22-25, 26-24, 16-25, 25-19 ve 15-8'lik setlerle 3-2 kaybettiği belirtildi.

Grubunu 4 puanla tamamlayarak adını yarı finale yazdıran millilerin rakibi, yarın oynanacak maçlardan sonra belli olacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Bulgaristan Sırbistan voleybol Türkiye Spor Haberler

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