Türkiye, 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı yendi

Türkiye, A Grubu'nda üçüncü ve son maçında Bulgaristan'ı 39-29 yenerek galibiyet elde etti. Milli takım, grup sıralaması için klasman maçına çıkacak.