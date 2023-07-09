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Türkiye 19 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Balkan Şampiyonası'na hazır

Türkiye 19 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Balkan Şampiyonası'na hazır

Spor Haberleri

Voleybolda 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak. Milli takımın kadrosunda yer alan sporcular açıklandı.

Voleybolda 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 10-14 Temmuz tarihlerinde başkent Sofya'da gerçekleştirilecek.

Milliler, B Grubu'nda Sırbistan ve Romanya'yla mücadele edecek.

Millilerin karşılaşmaları Bulgaristan Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Milli takımın Balkan Şampiyonası kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Pasörler: Selin Çalışkan, Beril Çoban

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Ece Yılmaz

Smaçörler: Liza Safronova, Bianca İlayda Mumcular, Tuanna Mallı, Şevval Acıbal, Selen Köse

Orta Oyuncular: Nisan Eroğuz, Bilge Paşa, Lal Verda Akın

Liberolar: İlayda Naz Gergef, Helin Kayıkçı

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Bulgaristan voleybol Türkiye Spor Haberler

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