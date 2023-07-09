Türkiye 19 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Balkan Şampiyonası'na hazır
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Voleybolda 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak. Milli takımın kadrosunda yer alan sporcular açıklandı.
Voleybolda 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 10-14 Temmuz tarihlerinde başkent Sofya'da gerçekleştirilecek.
Milliler, B Grubu'nda Sırbistan ve Romanya'yla mücadele edecek.
Millilerin karşılaşmaları Bulgaristan Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Milli takımın Balkan Şampiyonası kadrosunda şu sporcular yer alıyor:
Pasörler: Selin Çalışkan, Beril Çoban
Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Ece Yılmaz
Smaçörler: Liza Safronova, Bianca İlayda Mumcular, Tuanna Mallı, Şevval Acıbal, Selen Köse
Orta Oyuncular: Nisan Eroğuz, Bilge Paşa, Lal Verda Akın
Liberolar: İlayda Naz Gergef, Helin Kayıkçı