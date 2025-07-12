Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Finale Yükseldi

19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'te düzenlenen şampiyonada Türkiye yarı finalde Bulgaristan ile karşılaştı.

Rakibini 23-25, 25-22, 25-17, 18-25 ve 15-6'lık skorlarla 3-2 yenen Türkiye, adını finale yazdırdı. Milli takım, yarın TSİ 21.30'da Sırbistan-Romanya maçının galibiyle finalde karşılaşacak.