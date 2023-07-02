Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı FIBA Dünya Kupası'nda üçüncü oldu

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası'nda ABD'yi 84-70 yenerek üçüncü oldu. Müsabakaya iyi başlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodunu 25-18 önde bitirdiği mücadelenin devre arasına 39-33 üstün gitti. İkinci devrede de skor üstünlüğünü koruyan milli takım, final periyoduna 56-46 önde girdiği maçtan 84-70 galip ayrıldı. Bu sonuçla Türkiye, 2015'in ardından turnuva tarihinde ikinci kez bronz madalya kazandı.