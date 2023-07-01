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Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı İspanya'ya mağlup oldu

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı İspanya'ya mağlup oldu

Spor Haberleri

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 83-51 mağlup oldu. İspanya, tarihinde ikinci kez finale yükseldi. Türkiye ise üçüncülük maçında ABD ile karşılaşacak.

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 83-51 mağlup oldu.

Macaristan'ın Debrecen kentindeki turnuvada Türkiye, yarı finalde İspanya ile karşılaştı.

İyi başladığı karşılaşmayı baştan sona üstün götüren İspanya, salondan 83-51 galip ayrılarak tarihinde ikinci kez finale yükseldi.

İspanya'da Jordi Rodriguez 20, Almansa Perez 17 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları olurken, ay-yıldızlılarda Karahan Efeoğlu 12 sayıyla maçı tamamladı.

Türkiye, üçüncülük maçında yarın ABD ile karşılaşacak. Finalde ise Fransa ile İspanya, şampiyonluk mücadelesi verecek.

Milliler, 2015 yılında oynadığı üçüncülük maçında Yunanistan'ı 80-71 yenerek bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

basketbol Türkiye İspanya Spor Haberler

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