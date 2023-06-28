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Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Spor Haberleri

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Dünya Kupası son 16 turunda Mısır'ı 72-53 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milliler, çeyrek finalde Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Dünya Kupası son 16 turunda Mısır'ı 72-53 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Macaristan'ın Debrecen kentindeki turnuvada Türkiye, son 16 turunda Mısır ile karşılaştı.

Baştan sona üstün bir performans sergilediği mücadelede rakibini 19 sayı farkla yenen ay-yıldızlılar, turnuvada son 8 takım arasına kaldı. Milliler, çeyrek finalde 30 Haziran Cuma günü, Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Milli takımda Özgür Cengiz 12, Tan Yıldızoğlu 10 sayıyla oynarken, Samet Yiğitoğlu 8 sayı, 16 ribauntla maçı tamamladı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

basketbol Türkiye Spor Haberler

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