Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı Bronz Madalya Kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Macaristan'da düzenlenen Basketbol FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup ederek bronz madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Macaristan'da düzenlenen Basketbol FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nın 3'üncülük maçında karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri'ni yenerek bronz madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı'nı tebrik etti.

U19 Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni 84-70 yenerek turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı. Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen turnuvanın üçüncülük maçında milliler, 8 şampiyonluğu bulunan ve organizasyonun en başarılı takımı ABD ile mücadele etti. Mücadele boyuncu üstün oyununun sürdüren milli takım, karşılaşmadan 84-70 galip ayrıldı. Milliler bu sonuçla bronz madalyanın sahibi oldu.