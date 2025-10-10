Haberler

Türkiye, 19 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, kadınlarda 3 altın, 1 bronz; erkeklerde ise 1 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazandı ve Avrupa üçüncüsü oldu.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ostrava kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı sporcular, kadınlarda 3 altın, 1 bronz, erkeklerde 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanma başarısı gösterdi. Şampiyonada Türkiye, takım halinde de Avrupa üçüncüsü olarak tarihi bir başarı kazandı.

Çekya'da genç kadın milli sporculardan Yoncagül Yılmaz (70 kilo), Ayşenur Karaoğlan (80 kilo) ve Havvanur Kethüda (+80 kilo) altın madalya kazanan isimler olurken, erkeklerde Doğukan Demirceylan (+90 kilo) gümüş, Mehmet Enes Şanlı (65 kilo) ve kadınlarda Yağmur Teke (65 kilo) de bronz madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz gün başlattığımız altyapı seferberliğinin meyvelerini toplamaya başladık. Göreve geleli henüz bir yıl bile olmadan bu kadar önemli başarılar elde etmek bizim için gurur verici. Bu genç sporcular, ilerleyen yıllarda Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Erkeklerde de yıllardır hasret kaldığımız başarılı sonuçlara bu gençlerimiz imza atıyor. Onlar azimle çalışıyor, biz de onlara en iyi imkanları sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sporcularımız artık en iyi şartlarda kamp yapıyor, uluslararası turnuvalarda tecrübe kazanıyor. Daha önce Avrupa ya da dünya şampiyonalarına gidemeyen gençlerimiz şimdi yurt dışı kamplarında ringe hazırlanıyor. Bu da Türk boksunun geleceği açısından son derece umut verici."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
