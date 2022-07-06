Türkiye 19. Akdeniz Oyunları'nda ikinci oldu

TÜRKİYE, 19. Akdeniz Oyunları'nda 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz madalya kazanarak toplamda 108 madalya ile ülkeler sıralamasında İtalya'nın ardından ikinci oldu.

EN ÇOK ALTIN MADALYA ATLETİZM VE GÜREŞ'TE

Türkiye, 2018'de İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18. Akdeniz Oyunları'na 33 branştan 345 sporcuyla katılmış, 31 altın, 25 gümüş ve 39 bronz olmak üzere 95 madalya elde ederek madalya sıralamasında İtalya (155) ve İspanya'nın (120) ardından 26 ülke arasında üçüncü olmuştu. Böylelikle Türkiye, 2018'deki oyunlardan daha fazla madalya kazanarak, ev sahipliği yaptığı Mersin 2013'ten (126 madalya) sonraki en iyi başarıyı elde etti. Oyunların en başarılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, toplamda 970 madalya ile İtalya, Fransa ve İspanya'nın ardından 29 ülke arasında 4. sırada yer alıyor.