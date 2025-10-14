Haberler

Türkiye 18 Yaş Altı Milli Takımı, Uluslararası Dörtlü Turnuva'da Dördüncü Oldu

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Dörtlü Turnuva'nın final maçında Portekiz'e 1-0 mağlup oldu. Turnuvayı Portekiz şampiyon olarak tamamlarken, Türkiye dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gölcük Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Portekiz'in golünü 55. dakikada Eduardo Ferreira kaydetti.

Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, tribünden takip etti.

Bugün oynanan maçların ardından Portekiz, turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken İspanya ikinci, Romanya üçüncü, Türkiye ise dördüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
