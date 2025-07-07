Türkiye 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'ya Yenildi

TÜRKİYE, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 3'üncü ve son maçında Çekya'ya 77-64 mağlup oldu.

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 3'üncü ve son maçında Türkiye ile Çekya karşı karşıya geldi. Selen Yuşan, Ayşenaz Harma, Mina Berber, Tuana Vural ve Tuğçe Gürel beşiyle parkede yer alan ay-yıldızlılar, müsabakadan 77-64 yenik ayrıldı. Milli takımda Mina Berber 20 sayı, 5 ribaund, 3 top çalma ve Tuğçe Gürel 12 sayı, 3 ribaund, 1 asist ile oynadı. Çekya'da ise Tereza Tegelova 15 sayı kaydetti.