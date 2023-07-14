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Türkiye 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Açık Alan Hokeyi Şampiyonası'nda Galler'e mağlup oldu

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Türkiye, A Grubu'ndaki son maçında ev sahibi Galler'e 5-3 yenilerek turnuvadan elendi.

18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Açık Alan Hokeyi Şampiyonası 2'de Türkiye, A Grubu'ndaki 4. ve son maçında ev sahibi Galler'e 5-3 yenildi.

Galler'in Swansea şehrinde düzenlenen organizasyonda milli takım üçüncü maçında ev sahibi ülkeyle karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, rakibine 5-3 kaybetti ve gruptaki dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

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