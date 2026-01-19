Haberler

Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası, İstanbul'da başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye 18 yaş altı kadınlar buz hokeyi takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Millî takım, Zeytinburnu Buz Adası'nda düzenlenen turnuvada yarın Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

Türkiye 18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu ilk maçında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu.

A Grubu müsabakaları, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun ev sahipliğinde Zeytinburnu Buz Adası'nda başladı.

Milli takım, organizasyondaki ilk maçında Hollanda ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk periyodunu Hollanda, 1-0 üstün kapattı.

İkinci periyotta üstün oyununu sürdüren Hollanda, attığı 2 golle son 20 dakikaya 3-0 önde girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda gol olmadı ve Hollanda karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

A Grubu'ndaki diğer maçlar

Organizasyonun A Grubu'nda bugün iki maç daha oynandı.

Zeytinburnu Buz Adası'ndaki ilk karşılaşmada Güney Kore, Letonya'yı 3-2 mağlup ederken Kazakistan da Yeni Zelanda'yı 13-2 yendi.

Grupta yarın Kazakistan-Letonya ve Güney Kore-Hollanda maçları oynanacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Aston Villa, Abraham için İstanbul'a geldi

Süper Lig devinin yıldız golcüsü için İstanbul'a geldiler
İmzalar atıldı! Acun Ilıcalı'dan tarihi transfer

İmzalar atıldı! Acun'dan tarihi transfer
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Çok sayıda isme yeni görevi tebliğ etti
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Transferde mutlu son! Günlerdir bekleniyordu, Türkiye'ye geldi
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı