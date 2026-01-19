Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası, İstanbul'da başladı

Türkiye 18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu ilk maçında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu.

A Grubu müsabakaları, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun ev sahipliğinde Zeytinburnu Buz Adası'nda başladı.

Milli takım, organizasyondaki ilk maçında Hollanda ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk periyodunu Hollanda, 1-0 üstün kapattı.

İkinci periyotta üstün oyununu sürdüren Hollanda, attığı 2 golle son 20 dakikaya 3-0 önde girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda gol olmadı ve Hollanda karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

A Grubu'ndaki diğer maçlar

Organizasyonun A Grubu'nda bugün iki maç daha oynandı.

Zeytinburnu Buz Adası'ndaki ilk karşılaşmada Güney Kore, Letonya'yı 3-2 mağlup ederken Kazakistan da Yeni Zelanda'yı 13-2 yendi.

Grupta yarın Kazakistan-Letonya ve Güney Kore-Hollanda maçları oynanacak.