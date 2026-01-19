Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası, İstanbul'da başladı
Türkiye 18 yaş altı kadınlar buz hokeyi takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Millî takım, Zeytinburnu Buz Adası'nda düzenlenen turnuvada yarın Yeni Zelanda ile karşılaşacak.
A Grubu müsabakaları, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun ev sahipliğinde Zeytinburnu Buz Adası'nda başladı.
Milli takım, organizasyondaki ilk maçında Hollanda ile karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk periyodunu Hollanda, 1-0 üstün kapattı.
İkinci periyotta üstün oyununu sürdüren Hollanda, attığı 2 golle son 20 dakikaya 3-0 önde girdi.
Karşılaşmanın son periyodunda gol olmadı ve Hollanda karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Yeni Zelanda ile karşılaşacak.
A Grubu'ndaki diğer maçlar
Organizasyonun A Grubu'nda bugün iki maç daha oynandı.
Zeytinburnu Buz Adası'ndaki ilk karşılaşmada Güney Kore, Letonya'yı 3-2 mağlup ederken Kazakistan da Yeni Zelanda'yı 13-2 yendi.
Grupta yarın Kazakistan-Letonya ve Güney Kore-Hollanda maçları oynanacak.