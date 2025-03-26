Türkiye 18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Suudi Arabistan'ı 2-1 Yenerek Turnuvayı Tamamladı
Türkiye 18 yaş altı futbol milli takımı, Hırvatistan'daki hazırlık turnuvasının son maçında Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup etti. Gollerini Arda Ünyay ve Ahmet Sami Bircan ile kaydeden milliler, turnuvada toplamda bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti.
Türkiye 18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen hazırlık turnuvasının son maçında Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup etti.
Opatija şehrindeki Kantrida Stadı'nda oynanan müsabakada milliler, rakibini 26. dakikada Arda Ünyay ve 87. dakikada Ahmet Sami Bircan'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Suudi Arabistan'ın mücadeledeki tek golünü 44. dakikada Faris Salem kaydetti.
Türkiye, turnuvadaki ilk maçında İsviçre ile 0-0 berabere kalırken ikinci karşılaşmada Romanya'yı 2-1 yendi.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor