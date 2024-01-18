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Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde

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Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, 2024 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi'nde Sırbistan ve Romanya ile mücadele edecek.

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde sahaya çıkacak.

Milli takım, Kuzey Makedonya'da 18-21 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 2024 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi'nde B Grubu'nda Sırbistan ve Romanya ile mücadele edecek.

Milli takımda yer alan sporcular ve ay yıldızlıların maç programı şöyle:

Pasörler: Ömercan Burak Karahan, Mehmet Buğra Akarsu

Smaçörler: Yiğit Kayra Tanrıseven, Demir Uzunca, Berk Şentürk, Uğur Arslan, Ege Ersoy

Orta Oyuncular: İsmail Ayrancı, Abdulvahap Han, Hakan Koçal

Pasör Çaprazları: Mehmet Ege Biber, Ata Ünver

Liberolar: Berke Aktaş, Sarp Titiz

Maç programı:

19 Ocak Cuma:

18.00 Romanya-Türkiye

20 Ocak Cumartesi:

18.00 Türkiye-Sırbistan

Kaynak: AA / Spor

voleybol Türkiye Avrupa Şampiyonası Milli Takım Spor Güncel Haberler

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