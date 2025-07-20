Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Ragbi Milli Takımı, Avrupa İkincisi Oldu

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Ragbi Milli Takımı, Macaristan'daki Avrupa Trophy Şampiyonası'nda finale kadar namağlup gitmesine rağmen final maçında Ukrayna'ya 22-7 yenilerek, Avrupa ikincisi oldu.

Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye 18 yaş altı erkek ve kadın ragbi milli takımları, başkent Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Trophy Şampiyonası'na damga vurdu.

Kadın Ragbi Milli Takımı, turnuvayı şampiyon tamamlarken Erkek Milli Takımı, Avrupa ikinciliği elde etti.

Erkek Milli Takımı, Macaristan'daki Avrupa Trophy Şampiyonası'nda bugünkü yarı finalde İsveç'i 28-7 yenerek finale yükseldi.

Erkek milliler, final maçında Ukrayna'ya 22-7 yenilerek şampiyonayı ikinci tamamladı.

Türkiye kadın ve erkek 18 yaş altı milli takımları, Avrupa ragbisinin en üst seviyesi Şampiyonlar Ligi'ne yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, "Bu başarı sadece bir turnuva kazanmak değil yıllardır verilen emeğin, altyapıya yatırımların ve ay-yıldız için sahada ter döken gençlerimizin zaferidir. Her iki takımımızla birden Avrupa'nın en üst seviyesine çıkmak Türk ragbisi adına tarihi bir adımdır. Gururluyuz, umutluyuz ve inançla yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.