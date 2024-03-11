Türkiye 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

İstanbul'da düzenlenen 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda milliler, bronz madalya kazandı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bosna Hersek, Meksika, İzlanda ve Yeni Zelanda mücadele etti.

18 yaş altı genç erkekler, şampiyonayı, 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamladı.

Belçika'nın birinci sırada bitirerek 2. Klasman'a yükseldiği organizasyonda Meksika ise ikinci oldu.