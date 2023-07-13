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Türkiye 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya 4-0 yenildi

Spor Haberleri

Açık alan hokeyinde Türkiye, A Grubu'ndaki 3. maçında Polonya'ya 4-0 yenildi. Milli takımın üçüncü yenilgisi oldu. Son maçta ev sahibi Galler ile karşılaşacak.

Açık alan hokeyinde 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 2'de Türkiye, A Grubu'ndaki 3. maçında Polonya'ya 4-0 yenildi.

Galler'in Swansea şehrinde düzenlenen organizasyonda milli takım, üçüncü maçında Polonya'yla karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip rakibine 4-0 yenildi ve üçüncü yenilgisini aldı.

Milli takım yarın son maçında ev sahibi Galler'le karşılaşacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

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