Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'a mağlup oldu

Türkiye, Voleybol 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Yunanistan'a 3-1 yenildi. Milli takımın ikinci maçı ise Romanya ile yapılacak.