Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'yı yendi

Türkiye, Voleybol 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü maçında Fransa'yı 3-1 mağlup etti. Milli takım, ikinci galibiyetini alarak dördüncü maçında Almanya ile karşılaşacak.