Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'yı yendi
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Türkiye, Voleybol 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü maçında Fransa'yı 3-1 mağlup etti. Milli takım, ikinci galibiyetini alarak dördüncü maçında Almanya ile karşılaşacak.
Voleybol 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Fransa'yı 3-1 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada 2. Grup'ta yer alan milli takım, üçüncü maçında Fransa'yla Macaristan'ın Bekescsaba şehrinde karşılaştı.
Milli takım rakibini 25-15, 21-25, 25-19 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Grupta ikinci galibiyetini alan Türkiye, dördüncü maçında 15 Temmuz Cumartesi günü (TSİ) 15.30'da Almanya'yla karşılaşacak.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor