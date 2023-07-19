Türkiye, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale çıktı

Türkiye, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yedinci maçında Macaristan'ı 3-0 yenerek yarı finale çıktı. Milli takım, Macaristan ile oynadığı maçı 25-11, 25-14 ve 25-18'lik setlerle 3-0 kazandı. Bu sonuçla Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi.