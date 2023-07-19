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Türkiye, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale çıktı

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Türkiye, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yedinci maçında Macaristan'ı 3-0 yenerek yarı finale çıktı. Milli takım, Macaristan ile oynadığı maçı 25-11, 25-14 ve 25-18'lik setlerle 3-0 kazandı. Bu sonuçla Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi.

CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yedinci maçında Macaristan'ı 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 2. Grup'taki son maçında ev sahibi ülkelerden Macaristan ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, Macaristan'ın Bekescsaba kentinde oynanan maçı 25-11, 25-14 ve 25-18'lik setlerle 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından milliler, grubunu 15 puanla ikinci sırada tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Macaristan voleybol Türkiye Spor Haberler

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