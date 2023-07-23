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Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Aldı

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Türkiye, CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın final maçında İtalya'ya 3-1 yenilerek gümüş madalya kazandı. Milli takım, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun finalinde mücadele etti. Maçta rakibine 12-25, 8-25, 25-21, 19-25'lik setlerle 3-1 yenilen milliler, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın final maçında İtalya'ya 3-1 yenilen Türkiye, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Milli takım, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun finalinde İtalya ile karşılaştı.

Sırbistan'ın Vrnjacka Banja şehrinde oynanan maçta rakibine 12-25, 8-25, 25-21, 19-25'lik setlerle 3-1 yenilen milliler, organizasyonu ikinci tamamladı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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