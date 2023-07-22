Türkiye, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale çıktı

Türkiye, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale çıktı. Milli takım, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda başarılı bir performans sergiledi.