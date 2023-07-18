Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Belçika'ya 3-1 yenildi

Türkiye, Sırbistan ve Macaristan'da düzenlenen şampiyonada Belçika'ya 3-1 mağlup oldu. Milli takımın ikinci mağlubiyeti olan bu maçın ardından son maçını Macaristan ile oynayacak.

CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Belçika'ya 3-1 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada 2. Grup'ta yer alan milli takım, 6. maçında Belçika ile karşılaştı.

Milliler, Macaristan'ın Bekescsaba kentinde oynanan maçı 25-19, 22-25, 25-8 ve 25-22'lik setlerle 3-1 kaybetti.

Bu sonuçla ikinci mağlubiyetini alan milli takım, gruptaki son maçını yarın Macaristan ile yapacak.