Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 Yendi
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Türkiye, Voleybol 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 mağlup etti. Milli takım, beşinci maçında rakibini set vermeden yenerek dördüncü galibiyetini elde etti.
Voleybol 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, beşinci maçında Slovenya'yı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada 2. Grup'ta yer alan milli takım, beşinci maçında Slovenya karşılaştı.
Milli takım rakibini 25-18, 25-12, 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Grupta dördüncü galibiyetini alan milliler, şampiyonadaki altıncı maçında 18 Temmuz Salı günü Belçika ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor