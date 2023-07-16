Üye Girişi
Haberler

Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 Yendi

Spor Haberleri

Türkiye, Voleybol 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 mağlup etti. Milli takım, beşinci maçında rakibini set vermeden yenerek dördüncü galibiyetini elde etti.

Voleybol 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, beşinci maçında Slovenya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada 2. Grup'ta yer alan milli takım, beşinci maçında Slovenya karşılaştı.

Milli takım rakibini 25-18, 25-12, 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Grupta dördüncü galibiyetini alan milliler, şampiyonadaki altıncı maçında 18 Temmuz Salı günü Belçika ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Slovenya voleybol Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title