Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 Yendi

Türkiye, Voleybol 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 mağlup etti. Milli takım, beşinci maçında rakibini set vermeden yenerek dördüncü galibiyetini elde etti.