Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-0 Yendi

Türkiye, Voleybol 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Milli takım, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada 2. Grup'ta yer alıyor. Türkiye, beşinci maçında Slovenya ile karşılaşacak.