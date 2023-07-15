Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-0 Yendi
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Türkiye, Voleybol 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Milli takım, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada 2. Grup'ta yer alıyor. Türkiye, beşinci maçında Slovenya ile karşılaşacak.
Voleybol 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü maçında Almanya'yı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada 2. Grup'ta yer alan milli takım, dördüncü maçında Almanya ile Macaristan'ın Bekescsaba şehrinde karşılaştı.
Milli takım rakibini 25-23, 25-20, 25-21 setlerle 3-0 mağlup etti.
Grupta üçüncü galibiyetini alan Türkiye, beşinci maçında yarın TSİ 21.00'da Slovenya'yla karşılaşacak.