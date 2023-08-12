Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda finale yükseldi

Türkiye, Finlandiya'yı 26-25 yenerek 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasman yarı finalinde finale çıktı. Yarı finalde Avusturya'yı yenen Polonya ise Türkiye'nin rakibi oldu.