Türkiye 17 Yaş Altı Kız Hentbol Takımı İspanya'ya Mağlup Oldu

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Türkiye 17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında İspanya'ya 33-16 yenildi. İlk yarıyı 17-7 geride kapatan milli takım, bir sonraki maçında Danimarka ile mücadele edecek.

Türkiye 17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, Karadağ'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'ya 33-16 mağlup oldu.

Başkent Podgorica'daki organizasyonda milli takım, grup aşamasında ikinci maçını Bemax Arena'da İspanya ile yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 17-7 üstün tamamlayan İspanya, müsabakayı da 33-16 kazandı.

Milli takımın grup aşamasında üçüncü maçını, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 13.00'te Danimarka ile oynayacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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