Türkiye, 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Yunanistan'ı yendi
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CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Yunanistan'ı 3-2 yendi. Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milli takım, galibiyetle şampiyonaya başladı.
CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Yunanistan'ı 3-2 yendi.
Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milli takım, ilk maçında Yunanistan ile karşılaştı.
Müsabakayı 25-20, 23-25, 25-20, 22-25 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazanan Türkiye, şampiyonaya galibiyetle başladı.
Milli takım, ikinci maçını yarın Avusturya ile yapacak.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor