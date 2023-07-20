Türkiye 17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Avusturya'yı 3-2 Mağlup Etti

Türkiye 17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 3-2 mağlup etti. Milli takım, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonadaki ikinci maçında Avusturya'yı 25-23, 19-25, 16-25, 25-23, 15-10 set sonuçlarıyla 3-2 yendi. İlk 2 maçını kazanan Türkiye, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın saat 18.30'da Estonya ile karşılaşacak.