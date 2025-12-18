Milli boksörler, Avrupa Boks Şampiyonası'nı 12 madalya ile tamamladı
Almanya'da düzenlenen '17 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye, 26 sporcuyla katılarak toplamda 12 madalya elde etti. Kadın milli takımı 1 gümüş ve 5 bronz, erkek milli takımı ise 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.
Türkiye'nin 26 sporcu ile katıldığı organizasyonda; Kadın Milli Takımı 1 gümüş, 5 bronz, Erkek Milli Takımı ise 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. Ay-yıldızlı ekipler, şampiyonayı 2 altın, 2 gümüş, 8 bronz madalya ile tamamlayarak toplamda 12 madalya kazandı.
MUHAMMET ALİ ARLI VE HAKAN DENİZ COŞKUN'DAN ALTIN MADALYA
Erkekler 54 kiloda ringe çıkan Muhammet Ali Arlı, finalde İtalyan rakibi Francesco Zoni'yi 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler +80 kiloda mücadele eden Hakan Deniz Coşkun ise finalde Ukraynalı Oleksandr Khomenko'yu 4-1 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
HEKİMOĞLU: BU BAŞARI GELECEĞİN GÖSTERGESİ
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, şampiyonanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Kadın ve Erkek Milli Takımlarımızın elde ettiği 2 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya, Türk boksunun sürdürülebilir ve planlı bir şekilde geleceğe hazırlandığının somut göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, teknik ekibimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'da gururla dalgalandıran evlatlarımızla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
17 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda çeşitli kategorilerde madalya kazanan milli boksörler ise şöyle açıklandı:
Altın madalya:
Muhammet Ali Arlı (54 kilo)
Hakan Deniz Coşkun (+80 kilo)
Gümüş madalya:
Asmin Cabaş (48 kilo)
Yiğit Keskin (52 kilo)
Bronz madalya:
Ecrin Alp (54 kilo)
Ümmü Sıla Kutluata (57 kilo)
Nisa Kaya (70 kilo)
Ela Ecrin Oşak (80 kilo)
Miray Doğru (+80 kilo)
Berat Akduman (50 kilo)
Zeki Uğur (57 kilo)
Baturalp Çevik (66 kilo)