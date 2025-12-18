Haberler

Milli boksörler, Avrupa Boks Şampiyonası'nı 12 madalya ile tamamladı

Milli boksörler, Avrupa Boks Şampiyonası'nı 12 madalya ile tamamladı
Almanya'da düzenlenen '17 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye, 26 sporcuyla katılarak toplamda 12 madalya elde etti. Kadın milli takımı 1 gümüş ve 5 bronz, erkek milli takımı ise 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

MİLLİ boksörler, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen '17 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nı 12 madalya ile tamamladı.

Türkiye'nin 26 sporcu ile katıldığı organizasyonda; Kadın Milli Takımı 1 gümüş, 5 bronz, Erkek Milli Takımı ise 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. Ay-yıldızlı ekipler, şampiyonayı 2 altın, 2 gümüş, 8 bronz madalya ile tamamlayarak toplamda 12 madalya kazandı.

MUHAMMET ALİ ARLI VE HAKAN DENİZ COŞKUN'DAN ALTIN MADALYA

Erkekler 54 kiloda ringe çıkan Muhammet Ali Arlı, finalde İtalyan rakibi Francesco Zoni'yi 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler +80 kiloda mücadele eden Hakan Deniz Coşkun ise finalde Ukraynalı Oleksandr Khomenko'yu 4-1 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

HEKİMOĞLU: BU BAŞARI GELECEĞİN GÖSTERGESİ

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, şampiyonanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Kadın ve Erkek Milli Takımlarımızın elde ettiği 2 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya, Türk boksunun sürdürülebilir ve planlı bir şekilde geleceğe hazırlandığının somut göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, teknik ekibimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'da gururla dalgalandıran evlatlarımızla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

17 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda çeşitli kategorilerde madalya kazanan milli boksörler ise şöyle açıklandı:

Altın madalya:

Muhammet Ali Arlı (54 kilo)

Hakan Deniz Coşkun (+80 kilo)

Gümüş madalya:

Asmin Cabaş (48 kilo)

Yiğit Keskin (52 kilo)

Bronz madalya:

Ecrin Alp (54 kilo)

Ümmü Sıla Kutluata (57 kilo)

Nisa Kaya (70 kilo)

Ela Ecrin Oşak (80 kilo)

Miray Doğru (+80 kilo)

Berat Akduman (50 kilo)

Zeki Uğur (57 kilo)

Baturalp Çevik (66 kilo)

