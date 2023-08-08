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Türkiye 17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Avrupa İkincisi Oldu

Spor Haberleri

Litvanya'nın başkenti Vilnus'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Türkiye, takım müsabakalarında Avrupa ikinciliğini elde etti. Finalde Danimarka'ya 3-0 kaybeden milli takım, gümüş madalya kazandı.

17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Türkiye, takım müsabakalarında Avrupa ikinciliğini elde etti.

Litvanya'nın başkenti Vilnus'da düzenlenen şampiyonada milli takım finalde Danimarka'yla karşılaştı. Finalde milli takımı Mehmet Can Töremiş, Aleyna Korkut, Arda Doğaç Atan ve Veysel Taşdemir temsil etti.

Rakibine 3-0 kaybeden Türkiye, gümüş madalya aldı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

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