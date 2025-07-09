Türkiye 16 Yaş Altı Sutopu Takımı Macaristan'a Yenildi

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Türkiye, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Macaristan'a 17-10 mağlup oldu ve grubu son sırada tamamladı.

Türkiye, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası A Grubu üçüncü ve son maçında Macaristan'a 17-10 mağlup oldu.

Türkiye Sutopu Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Milli takım, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada rakibine 17-10 yenildi.

Türkiye, bu sonuçla A Grubu'nu son sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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