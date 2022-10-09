Türkiye, 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda birinci oldu

Türkiye Satranç Milli Takımı, Azerbaycan'da düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda şampiyon oldu.

Türkiye Satranç Milli Takımı, Azerbaycan'da düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda şampiyon oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nahçıvan şehrinde devam eden organizasyona 23 ülkeden 34 takım katıldı.

Türkiye'nin kırmızı, beyaz, Anadolu takımlarıyla temsil edildiği organizasyonda kırmızı takım, 8. turda oynadığı Özbekistan maçını 4-0 kazanarak son tur öncesi şampiyonluğunu ilan etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, 16 yaş kategorisinde ilk kez şampiyon olduklarını belirtti.

Çok mutlu olduklarını anlatan Gülkız Tulay, "Büyük Usta Cemil Aghamaliyev kaptanlığında Eray Kılıç, Hasan Hüseyin Çelik, Taha Özkan, Gülenay Aydın ve Hatice Aslı Muştu'dan oluşan kırmızı takımımız performanslarıyla olimpiyatın yıldızı olmayı başardılar. Sporcularımız tüm maçlarda liderliklerini korudular ve son tur öncesi şampiyonluklarını garantileyerek bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Tüm sporcularımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

11 Ekim tarihinde sona erecek organizasyonda genel sıralama ve dereceler, oynanacak son tur maçlarının ardından belirlenecek.