Türkiye, 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

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Türkiye, ev sahipliğini yaptığı 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda grup aşamasını 3'te 3 yaparak lider tamamladı ve eleme turunda Sırbistan'ı 17-10 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milli takım, çeyrek finalde Yunanistan ile karşılaşacak.

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Sutopu Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grup aşamasını 3'te 3 yaparak lider tamamlayan milli takım, eleme turunda Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada ay-yıldızlılar, Sırbistan'ı 17-10 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Türkiye, çeyrek finalde yarın Yunanistan ile mücadele edecek.

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası, 3 Temmuz'da tamamlanacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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