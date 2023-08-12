Türkiye 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya mağlup oldu
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Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir'de düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Ay-Yıldızlılar, Fransa'ya 62-57 mağlup oldu. Millilerde Asya Barnes 19 sayıyla takımının en skorer isimleri oldu.
Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir'de düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Ay-Yıldızlılar, Fransa'ya 62-57 mağlup oldu.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını milliler 39-27 geride tamamladı. Ay-Yıldızlılar maçtan da 62-57 yenilgiyle ayrıldı.
Millilerde, Asya Barnes 19 sayıyla takımının en skorer isimleri oldu. Fransa'da ise Lilyana Fontcha 20 sayıyla maçın en skorer oyuncu olmayı başardı.
Ay-Yıldızlılar, B Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın 19.00'da Sırbistan ile karşılaşacak.