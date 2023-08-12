Türkiye 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya mağlup oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir'de düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Ay-Yıldızlılar, Fransa'ya 62-57 mağlup oldu. Millilerde Asya Barnes 19 sayıyla takımının en skorer isimleri oldu.