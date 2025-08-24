Türkiye, 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde çeyrek finale çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada A Grubu'nun 4. ve son maçında İrlanda ile karşılaştı.

Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu'ndaki müsabakaya iyi başlayan milliler, ilk çeyreği 16-5 üstün tamamladı. Türkiye, devre arasına da 33-15 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte rakibine sayı şansı vermeyerek skoru 52-15'e taşıyan milliler, sahadan 62-27 galip ayrıldı.

Süre bulan 12 oyuncunun 11'inden skor katkısı alan Türkiye'de Nehir Odabaşı 10 sayıyla maçın en skoreri oldu. Esma Tanrıverdi 9 sayı 9 ribaunt, Kadriye Erva Özek 9 sayıyla mücadele etti. Beşer sayı kaydeden oyunculardan Ayşe Melek Demirer 12, Naz Secerlioğlu ise 10 ribauntluk katkı verdi.

İrlanda'da ise 8 sayı, 6 ribauntla mücadele eden Laura Buckley takımının en etkili oyuncusu oldu.

Türkiye, B Grubu'nu ikinci tamamlayan takımla çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.