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Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı Sırbistan'a Yenildi

Spor Haberleri

Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a 79-70 yenildi. İzmir'deki şampiyonada B Grubu'nda yer alan milli takım, üçüncü ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayamayan ve devreye 47-31 geride giren ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 79-70 kaybetti. B Grubu'nda yaptığı 3 maçı da kaybeden milli takım, son 16 turunda 15 Ağustos Salı günü Finlandiya ile karşılaşacak.

Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a 79-70 yenildi.

İzmir'deki şampiyonada B Grubu'nda yer alan milli takım, üçüncü ve son maçında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayamayan ve devreye 47-31 geride giren ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 79-70 kaybetti.

B Grubu'nda yaptığı 3 maçı da kaybeden milli takım, son 16 turunda 15 Ağustos Salı günü Finlandiya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor

Sırbistan basketbol Türkiye Spor Haberler

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