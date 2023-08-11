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Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Macaristan'a mağlup oldu

Spor Haberleri

İzmir'de düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Türkiye, Macaristan'a 70-59'luk skorla mağlup oldu. Edanur Durmuşoğlu 10 ve Şeyma Yılıknar 9 sayı kaydetti. Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak.

İzmir'de düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında ay-yıldızlılar, Macaristan'a 70-59'luk skorla mağlup oldu.

16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı'nda Edanur Durmuşoğlu 10 ve Şeyma Yılıknar 9 sayı kaydetti. Macaristan'da ise Kinga Josepovits 17 sayıyla oynadı.

Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ikinci maçında 12 Ağustos Cumartesi günü 19.00'da Fransa ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Macaristan basketbol İzmir Spor Haberler

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