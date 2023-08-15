Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'ya yenildi

Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Finlandiya'ya 83-60 yenildi. İzmir'deki şampiyonada son 16 turunda milli takım, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Finlandiya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, ilk yarısını 39-33 geride tamamladığı müsabakayı 83-60 kaybetti. Milli takım, bu sonuçla organizasyonu klasman maçlarıyla tamamlayacak. Ay-yıldızlılar, klasman mücadelesinde Hırvatistan-Belçika müsabakasının mağlubu ile yarın saat 19.00'da karşılaşacak.