Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'ya yenildi
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Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Finlandiya'ya 83-60 yenildi. İzmir'deki şampiyonada son 16 turunda milli takım, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Finlandiya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, ilk yarısını 39-33 geride tamamladığı müsabakayı 83-60 kaybetti. Milli takım, bu sonuçla organizasyonu klasman maçlarıyla tamamlayacak. Ay-yıldızlılar, klasman mücadelesinde Hırvatistan-Belçika müsabakasının mağlubu ile yarın saat 19.00'da karşılaşacak.
Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Finlandiya'ya 83-60 yenildi.
İzmir'deki şampiyonada son 16 turunda milli takım, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Finlandiya ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı ekip, ilk yarısını 39-33 geride tamamladığı müsabakayı 83-60 kaybetti.
Milli takım, bu sonuçla organizasyonu klasman maçlarıyla tamamlayacak. Ay-yıldızlılar, klasman mücadelesinde Hırvatistan-Belçika müsabakasının mağlubu ile yarın saat 19.00'da karşılaşacak.